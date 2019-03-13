روحاني يغادر كربلاء متوجهاً الى النجف

2019/03/13 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الأربعاء، مدينة كربلاء المقدسة متوجها إلى النجف الأشرف.

ومن المقرر ان يلتقي روحاني بعدد من المراجع الدينية في النجف الأشرف.

وقد وصل الرئيس الايراني والوفد المرافق له إلى كربلاء المقدسة مساء الاثنين الماضي.

وإلى جانب زيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس(ع)، عقد روحاني والوفد المرافق له إجتماعا مع عدد من الشخصيات والنخب ورؤساء عشائر محافظتي كربلاء وبابل.

وبدأ الرئيس روحاني، صباح الاثنين الماضي، زيارة رسمية الى العراق، بدعوة من نظيره العراقي برهم صالح.

KKK

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