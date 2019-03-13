الرافدين يصدر توضيحا بشأن فتح فروع له في الدول المجاورة

2019/03/13 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن إعطاء الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “افتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة […]

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