المؤبد لامرأة قتلت زوجها ورمت جثته خارج المنزل بالبصرة

2019/03/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات قضاء القرنة في البصرة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق امرأة قتلت زوجها بعدما طلقها للمرة الثالثة دون علمها.

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