الموارد المائية تصدر توضيحًا حول حصول كسرات في سدة أبو الفلين

2019/03/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن الأنباء عن حصول كسرات في سدة أبو الفلين.

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