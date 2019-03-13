2019/03/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي ليث الهيتي، الاربعاء، حدوث عواصف رعدية وامطار غزيرة ابتداءً من يوم غد الخميس، في اغلب محافظات العراق، فيما أشار إلى اضطرابات متوقعة في بعض المدن.يتبع ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق: عواصف رعدية وامطار غزيرة ابتداءً من الغد في هذه المناطق NAS | موقع ناس الرسمي.

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