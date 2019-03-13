2019/03/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعد وفاة الامير تحسين بك أمير الايزيديين وقع الايزيدون في معضلة أختيار أمير جديد لمكونهم لكي يقودهم ويمثلهم في المحافل كافة ويكون قائدهم هو عرف يسير عليه المكون الايزيدي.في الوقت الراهن يوجد ستة أشخاص مرشحون لاختيار أحدهم كأمير للايزيدية، ولكن المشكلة الاكبر عدم تنازل اي منهم للآخر لتسير العملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 اشخاص يتنافسون على منصب أمير الايزيديين..



وعائلة المتوفي: مضطرون لاجراء الانتخابات NAS | موقع ناس الرسمي.

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