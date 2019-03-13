نائب: التعداد السكاني سيخلو من ذكر القومية والمذهب والدين

2019/03/13 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب رياض المسعودي، اليوم الأربعاء، أن عملية إجراء التعداد السكاني المزمع إتمامها في 2020 تحتاج إلى إدخال وسائل حديثة والاستعانة بشركة عالمية لإنجاز هذه المهمة، موضحاً أن التعداد سيخلو من ذكر القومية والطائفة والدين ضمن قاعدة البيانات التي سيتم إعدادها بهذا الشأن.

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