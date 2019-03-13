2019/03/13 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلوة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن اجرائها الامتحانات النهائية في التاسع من حزيران المقبل للجامعات والكليات الحكومية والاهلية، مؤكدة ان الامتحانات ستكون “مركزية” للمراحل المنتهية، بواقع ثلاث مواد للتخصصات الطبية ومادتين لبقية الكليات.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر في دائرة التعليم الجامعي قوله، إن “الوزارة قررت توأمة كل كلية اهلية مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد موعد اجراء الامتحانات النهائية للكليات الحكومية والأهلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد موعد اجراء الامتحانات النهائية للكليات الحكومية والأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).