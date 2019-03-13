2019/03/13 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..استشهد شاب فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص العدو الصهيوني في مواجهات عنيفة اندلعت في محافظة سلفيت بالضفة الغربية.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن الشاب محمد جميل شاهين من مدينة سلفيت استشهد بعد إصابته بجراح حرجة في الصدر خلال المواجهات مع قوات العدو.وأوضحت الصحة أن الشاب أصيب بعيار ناري حي في القلب، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يقتل فلسطينيا في سلفيت alansaar.

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