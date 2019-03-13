2019/03/13 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت قوات العدو الصهيوني، 17 فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة “ فلسطين الآن” عن مصادر محلية قولها: إن قوات العدو اعتقلت النائب عن حماس الشيخ محمد أبو طير من منزله في مدينة البيرة.كما اعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم في مدينة قلقيلة، فيما اقتحمت قوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدو الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدو الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).