الصور الأولى لزيارة روحاني الى النجف

2019/03/13 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} استقبل محافظ النجف، لؤي الياسري، الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصل المحافظة صباح اليوم في ختام زيارته الى العراق التي استمرت 3 أيام.

وتوجه روحاني الى مرقد الإمام علي {ع} للتشرف بزيارته، وبعدها يتوجه للقاء مراجع الدين في المدينة.انتهىبواسطة..



حسين الأسدي

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