الطاقة النيابية للمواطنين: لا تحسن في كهرباء صيف 2019

2019/03/13 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، بان تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل "لن يشهد أي تحسن".

وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي، في تصريح صحفي، ان "سوء التخطيط في هذا الجانب يجعلنا غير متفائلين بتجهيز كاف للمواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل"، مؤكداً "وجود إهمال في قطاعي التوزيع والنقل، كما لا توجد اي خطة من قبل الوزارة لهذين القطاعين".وأوضح، ان "عدم الاهتمام هذا يقابله توسع في المناطق وزيادة في الاحمال من قبل المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة".من جانبه، أيد عضو اللجنة صادق السليطي ما ذكره العقابي من عدم وجود اي تحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال فصل الصيف المقبل.وبين السليطي، ان "المواطن يأمل بالتحسن الكامل في ساعات التجهيز"، لافتا الى ان "وزير الكهرباء الحالي تحدث خلال استضافته من قبل اللجنة بأن نسبة الزيادة في الانتاج قد تكون 15 بالمئة، الا انها مرهونة بتنفيذ المشاريع".وكشف عن "وجود مشكلة تواجهها جميع وزارات ودوائر الدولة والمحافظات وهي ان المالية لم تطلق مبالغ الموازنة الاستثمارية، ما يعني عدم المباشرة بأي مشروع خاص بالكهرباء حتى الان".ويرى السليطي بأن "الكهرباء تعاني من اختناقات كبيرة في قطاع النقل، وهذا بحاجة الى مشاريع سريعة تستمر لـ6 أشهر".انتهى

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