2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. فالح الخزعلي يجمع تواقيع لتعديل قانون حماية الأطباء وشمول الفئات الطبية والتمريضية بالحماية من الاعتداءات اللفضية والجسدية اسوة بالاطباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/13 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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