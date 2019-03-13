مسؤول يوضح أهمية زيارة روحاني للسيد السيستاني

2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد مسؤول إيراني لقاء الرئيس حسن روحاني بالمرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني المقرر اليوم الأربعاء في محافظة النجف الأشرف، بـ"الفريد من نوعه". وقال

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