مصرف الرافدين: في الوقت الحالي لا توجد نية لفتح فروع جديدة في دول الجوار

2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاربعاء، إعطاءه الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “إفتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة السوق والحاجة والطلب”.

وبين انه “وفي الوقت الحالي لا توجد نية لفتح فروع جديدة في دول الجوار ولاسيما ان لدى المصرف سبعة فروع خارجية”.

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