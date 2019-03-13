روحاني يتوجه الى النجف بعد مبيته في كربلاء

2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الأربعاء، الى مدينة النجف، بعد مبيته في محافظة كربلاء، وزيارته الى المراقد المزارات الدينية هناك.

وقال مصدر في وزارة الخارجية انه من المقرر ان يلتقي “روحاني بعدد من المراجع الدينية الشيعية في النجف وزيارة المراقد الدينية هناك”.

وقد وصل الرئيس الايراني والوفد المرافق له إلى محافظة كربلاء مساء الاثنين الماضي.

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