محافظ النجف يستقبل روحاني

2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل /الغدير/، ان "الياسري رافق روحاني الى مقر اقامته حيث رحب به وبالوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الاقامة في مدينة امير المؤمنين عليه السلام ".واضاف "تم مناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين وعمق العلاقات الاخوية".انتهى ..م ف

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