بعد انتصار المقاومة على داعش ... أمريكا تكشف عن تحالف دولي

2019/03/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح، ان "التحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولا سنية بينها السعودية والإمارات والكويت بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط".على حد قولهانتهى ..م ف

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