الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بينهم نائب في الضفة

2019/03/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، 17 فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة “فلسطين الآن” عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عن حماس الشيخ محمد أبو طير من منزله في مدينة البيرة.كما اعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم في مدينة قلقيلة، فيما اقتحمت قوات […]

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