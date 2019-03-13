الرافدين يوضح آلية فتح فروع بالدول المجاورة

2019/03/13 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، إعطاءه الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية.





وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "افتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة السوق والحاجة والطلب" .

واضاف، انه "في الوقت الحالي لاتوجد نية لفتح فروع جديدة في دول الجوار ولاسيما ان لدى المصرف سبعة فروع خارجية" .

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