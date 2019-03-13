2019/03/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / افتتاح صالة عمليات جديدة في مستشفى الجملة العصبية

13/03/2019 09:53:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي صالات عمليات جديدة ومتكاملة في مستشفى الجملة العصبية بعد اعادة تأهيلها .





وأشار المدير العام في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ان فتح صالات عمليات جديدة بعد تاهيلها اضافة الى الصالة الاخرى في المستشفى جاء ضمن خطة تطويرية شاملة لجميع الدوائر الصحية التابعة لصحة الرصافة والتي هدفها الارتقاء بالواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين مضيفا ان الصالة تضم ثلاث صالات مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية مشيدا بالجهود الاستثنائية من قبل ادارة المستشفى في سرعة ودقة انجاز العمل .





وبين ان الافتتاح سيقلل مواعيد العمليات بسبب زيادة اعداد الصالات .





من جانبه قال الدكتور سمير حميد مدير المستشفى ان افتتاح صالة عمليات اضافية في المستشفى هو خطوة الأمام في تقدم وتطور المستشفى من خلال تقديم اجود خدمة صحية وفندقية للمراجعين .

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / افتتاح صالة عمليات جديدة في مستشفى الجملة العصبية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / افتتاح صالة عمليات جديدة في مستشفى الجملة العصبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).