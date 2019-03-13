قبل الهجوم النهائي..استسلام 3 آلاف من مسلحي داعش في الباغوز

2019/03/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من أمريكيا، استسلام ثلاثة آلاف من مسلحي تنظيم داعش وعائلاتهم في آخر معقل للتنظيم بريف دير الزور الشرقي.

وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من القصف المكثف والغارات الجوية على مواقع داعش.

وتعتزم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية ركيزتها الاساسية، شن هجوم نهائي على الباغوز بمجرد انتهاء عملية استسلام المسلحين وعائلاتهم.

وتعد الباغوز آخر معاقل التنظيم الذي أعلن دولته المزعومة في سوريا والعراق قبل أربع سنوات، وكانت عاصمتها الرقة السورية، ويواجه التنظيم هزيمة وشيكة تقضي على دولته نهائيا.

وأكد الناطق باسم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي استسلام ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل وعائلاتهم بشكل جماعي، يوم الثلاثاء.

وقال "بمجرد التأكد من خروج كل من يريد الاستسلام..



ستستأنف قواتنا الاشتباكات".



"إن هزيمة الجهاديين كانت قريبة جدا".

وفرضت سوريا الديمقراطية حصارا على الباغوز لعدة أسابيع، لكنها أجلت عدة مرات من قبل الهجوم الأخير للسماح لآلاف المدنيين، وكثير منهم زوجات وأطفال مسلحي داعش، بالمغادرة.



لكنها استأنفت الهجوم يوم الأحد.





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