اسايش السليمانية تكشف تفاصيل اعتقال عصابة سرقت رواتب موظفي مستشفى شار

2019/03/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير آسايش السليمانية، اللواء حسن نوري، عن تفاصيل اعتقال العصابة التي سرقت تخصيصات رواتب منتسبي مستشفى شار في مدينة السليمانية.

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