2019/03/13 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الاربعاء، بمصرع خمسة اشخاص حرقاً اثر حادث مروري شمالي البصرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 اشخاص حرقاً اثر حادث مروري شمالي البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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