مراسلنا: الرئيس الايراني يصل الى محافظة النجف الأشرف

2019/03/13 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، الى النجف الاشرف.

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