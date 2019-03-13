مقتل شاب فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

2019/03/13 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل شاب فلسطيني، الأربعاء، برصاص الاحتلال الصهيوني في مواجهات عنيفة اندلعت في محافظة سلفيت بالضفة الغربية.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن “الشاب محمد جميل شاهين من مدينة سلفيت استشهد بعد إصابته بجراح حرجة في الصدر خلال المواجهات مع قوات العدو”.وأوضحت الصحة أن “الشاب أصيب بعيار ناري حي في القلب، ما […]

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