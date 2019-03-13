روحاني يصل النجف للقاء السيستاني

2019/03/13 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني صباح اليوم الى مدينة النجف.

ومن المقرر ان يلتقي روحاني خلال زيارته الى النجف المراجع الاربعة الكبار من بينهم المرجع الاعلى في العراق اية الله علي السيستاني.

واستقبل المحافظ لؤي الياسري روحاني الوفد المرافق له، بحسب بيان صادر عن الحكومة المحلية,

واضاف البيان انه تمت مناقشة ملفات التعاون المشترك وعمق العلاقات بين البلدين.

ووصل روحاني يوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام شملت مدينة النجف وكربلاء.

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