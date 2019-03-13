زعيم المعارضة الفنزويلية يعول على الجيش للوصول إلى القصر الرئاسي

2019/03/13 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بأخذ موقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في قصر الرئاسة “قريبا جدا”، وذلك بالتزامن مع استمرار المظاهرات وانقطاع التيار الكهربائي.وقال غوايدو “نحتاج إلى مكتب للعمل فيه، لذا قريبا جدا، وحين تكون القوات المسلحة بالكامل في صفنا، سنذهب لمكتبي هناك في ميرافلوريس (حيث يقع القصر الرئاسي)، قريبا جدا”.وأضاف زعيم

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