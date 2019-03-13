قوات سوريا الديمقراطية تعلن استسلام ثلاثة آلاف مسلح من داعش في غضون 24 ساعة

2019/03/13 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بلدة الباغوز في غضون 24 ساعة. وقال مسؤول إعلام قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تغريدة على تويتر "خلال 24 ساعة استسلم 3000 إرهابي لقواتنا في الباغوز"، مضيفاً أن " قواتنا حررت 3 نساء و 4 أطفال من المكون الإزيدي".مؤكداً أن "المعركة مستمرة و ساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى".واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، هجومها على داعش في بلدة الباغوز بعيد إعلانها أن مهلة "استسلام" مقاتليه قد انتهت.وستكون استعادة الباغوز علامة فارقة في الحملة المدمرة التي دامت أربع سنوات لهزيمة ما سميت "دولة الخلافة" التي استطاعت السيطرة على مساحة شاسعة تمتد بين سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية قبل أن تنحسر تلك المساحة إلى أقل من 700 كلم الآن.

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