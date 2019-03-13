الكونغرس يعتزم التصويت على قرار جديد ضد السعودية

2019/03/13 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار لإنهاء دعم واشنطن للعدوان السعودي على اليمن، فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه السعودية.وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر، وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في […]

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