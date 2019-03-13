2019/03/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية المتقاعدين تنفي توقف بطاقات "كي كارد" وتؤكد تطويرها وفق أفضل المواصفات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية المتقاعدين تنفي توقف بطاقات "كي كارد" وتؤكد تطويرها وفق أفضل المواصفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).