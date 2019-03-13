الطاقة النيابية: لا تحسن في تجهيز الكهرباء خلال الصيف المقبل

2019/03/13 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجح عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية امجد هاشم العقابي ،الاربعاء، بان تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل سوف لن يشهد اي تحسن.

وقال العقابي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان " سوء التخطيط في هذا الجانب يجعلنا غير متفائلين بتجهيز كاف للمواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل "، مؤكداً " وجود اهمال في قطاعي التوزيع والنقل، كما لا توجد اي خطة من قبل الوزارة لهذين القطاعين".

واوضح ان " عدم الاهتمام هذا يقابله توسع في المناطق وزيادة في الاحمال من قبل المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة ".





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