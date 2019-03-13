رد دعوى الطعن بصحة عضوية احدى النائبات

2019/03/13 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب، مؤكدة أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لم تشملها بإجراءاتها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة […]

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