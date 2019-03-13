الحشد ينفذ عملية تمشيط في بادية النجف

2019/03/13 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن تنفيذ عملية تمشيط في بادية محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذا، اليوم, عملية تمشيط في بادية النجف”.وأضاف البيان، ان “القوة المشتركة عثرت على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية ضمت عددا […]

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