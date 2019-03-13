العبار لـ “النور”: مجلس نينوى طلب من قائد العمليات عدم الاستقالة

2019/03/13 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلن عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار عن تمسك المجلس بقائد العمليات اللواء نجم الجبوري والطلب منه عدم الاستقالة.

وقال العبار لـ “النور نيوز” نحن “في مجلس محافظة نينوى نعلن تمسكنا باللواء نجم الجبوري كقائد لعمليات نينوى كونه قيادي جيد والذي عمل يجانب مهني وانساني ومواكب لعمليات تحرير نينوى منذ تشكيل غرفة عمليات التحرير وله مقبولية لدى اهالي المحافظة”.

واضاف “مجلس المحافظة قدم طلب بتوقيع أعضاءه الى قائد العمليات بعدم تقديم الاستقالة كونه يقدم خدمة كبيرة لاهالي المحافظة”.

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