الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تمشيط في بادية النجف ويعثران على كدس يحوي صواريخ وقذائف الهاون

2019/03/13 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي والقوات الأمنية , الأربعاء, عملية تمشيط في بادية النجف, فيما عثرت القوة المشتركة على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية ضمت عددا من الصواريخ وقذائف الهاون صالحة للاستخدام تم نقلها الى أماكن آمنة.

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