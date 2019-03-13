السيستاني يستقبل الرئيس الإيراني في النجف

2019/03/13 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

استقبل المرجع الديني، علي السيستاني، اليوم الاربعاء، في منزله بمدينة النجف (جنوبي العراق) الرئيس الإيراني حسن روحاني.وذكرت مصادر محلية لشبكة رووداو الإعلامية، أن "روحاني استهل زيارته إلى مدينة النجف بلقاء السيد السيستاني بمنزله وسط ميدنة النجف".وقال عضو مجلس محافظة النجف علي الشمري، لرووداو، إن "زيارة روحاني تقتصر على لقاء المراجع الدينية والمرقد الديني للامام علي".وأكد أن زيارة روحاني لن تشمل عقد أي اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة المحلية.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد وصل العاصمة العراقية بغداد، الإثنين الماضي، في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

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