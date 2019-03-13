لليوم الرابع على التوالي.. تظاهرات لموظفي عقود الموارد المائية في ذي قار

2019/03/13 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نظم المئات من موظفي عقود وزارة الموارد المائية، الأربعاء، تظاهرات لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى الوزارة في محافظة ذي قار للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، فيما هدد بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصامات مفتوحه لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.وقال مسؤول رابطة العقود والأجراء اليوميين حيدر عطية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المئات […]

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