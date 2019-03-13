بالصور.. اعتقال العصابة التي سرقت الرواتب في السليمانية

2019/03/13 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ اعلنت مديرية آسايش السليمانية اليوم الأربعاء، عن اعتقال العصابة التي سرقت رواتب منتسبي مستشفى شار بمدينة السليمانية.وقال اللواء حسن نوري مدير آسايش السليمانية خلال مؤتمر صحفي: انه وبفضل التعاون والتنسيق بين القوات الامنية من الآسايش والشرطة ومكافحة الارهاب في محافظة السليمانية تمكنا من اعتقال افراد العصابة خلال اقل من 24 ساعة من […]

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