آسايش وشرطة السليمانية: القبض على سبعة متورطين في السطو على رواتب مستشفى شار

2019/03/13 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – السليمانيةأعلنت آسايش وشرطة السليمانية أنه تم خلال أقل من 15 ساعة العثور على الأموال المسروقة من مستشفى "شار" في المدينة، والقبض على سبعة متورطين في عملية السطو، وأضافت أن "من المحتمل أن يكون أحد منتسبي المستشفى متورطاً بصورة غير مباشرة في العملية، ورئيس العصابة يسكن في مكان قريب من المصرف".فخلال مؤتمر صحفي، أعلنت آسايش وشرطة السليمانية أن: "رئيس عصابة السطو يسكن في مكان قريب من المصرف، وعدد الذين تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم في الجريمة سبعة أشخاص، وكانت العصابة قد خططت للعملية منذ عشرة أيام، وقد تم صباح اليوم القبض على آخر أفراد العصابة".كما تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أن "أفراد العصابة من أهالي السليمانية، وقد تمت الحيلولة دون خروج المال المسروق من المدينة"، وأن "أفراد العصابة لهم سوابق وقد صدرت أوامر إلقاء قبض سابقة ضدهم".وأشارت آسايش وشرطة السليمانية إلى أن المبالغ المسروقة ستعاد اليوم إلى مستشفى "شار" لتوزيعها على المنتسبين، وأن "من المحتمل أن يكون أحد منتسبي المستشفى متورطاً بصورة غير مباشرة بالعملية"، مضيفة أن إجراءات مشددة ستتخذ من الآن لحماية عمليات توزيع الرواتب، وبشرت منتسبي المستشفى بأن "ديناراً واحداً من المبلغ لم ينفق، وسيعاد المبلغ اليوم إلى مستشفى شار".وعن عملية الكشف عن المتورطين في السطو على رواتب منتسبي مستشفى شار، صرح وكيل وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، جلال شيخ كريم، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "تم نصب أكثر من مئتي نقطة تفتيش داخل السليمانية" لحين الكشف عن الجناة والقبض عليهم.ونشر وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، ريباز حملان، على حسابه في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه: "من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية، قوات الآسايش، الشرطة، مكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة المعنية في محافظة السليمانية، والمواطنين استعيدت الرواتب المسروقة لمنتسبي مستشفى "شار" في السليمانية وتم القبض على السراق".وأضاف حملان: "نشكر وزارة الداخلية، قوات الآسايش، الشرطة، مكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة المعنية في محافظة السليمانية والمواطنين، الذين تعاونوا جميعاً للعثور على المذنبين وإعادة مبالغ رواتب منتسبي مستشفى "شار" في السليمانية، ونشد على أيديكم جميعاً، ونأمل من الدوائر الحكومية أن تنسق مسبقاً وباستمرار مع قوات وزارة الداخلية عند نقل أية مبالغ مالية من المصارف".هذا وكان مجهولون قد سرقوا ظهر أمس، الثلاثاء 12 آذار 2019، رواتب منتسبي مستشفى "شار" في السليمانية، والتي قيل إن مجموعها كان نحو مليار دينار.

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