2019/03/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت وزارة الداخلية، الاربعاء، القبض على متهم يقوم بسرقة الهواتف النقالة عن طريق خدمة التوصيل، في بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (13 اذار 2019)، إن “مكتب مكافحة اجرام البياع التابع الى مديرية مكافحة إجرام بغداد، ووفق معلومات دقيقة تمكن من القاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اعتقال شخص يسرق “الهواتف النقالة” عن طريق “خدمة التوصيل” في بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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