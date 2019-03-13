صحفية أميركية تحدد “هدف إيران الجديد” في العراق: تعوض خسائرها

2019/03/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تقول مديرة مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في باريس، أليسا روبين، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يزور العراق، كشف أن لدى بلاده هدف جديد في العراق.وترى الصحفية الأميركية، التي عملت مراسلة من بغداد سابقا، في تقرير تابعه “ناس” اليوم الأربعاء (13 آذار 2019)، إن “الدور الإيراني في العراق ينمو بشكل […]

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