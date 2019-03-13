العراق وإيران يطمحان للوصول الى تسعة ملايين سائح

2019/03/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى آل اسحاق، الأربعاء، أن البلدين يستقبلان 6 الى 7 ملايين سائح سنويا مع قابلية بلوغ الحجم لنحو 9 ملايين.وقال آل اسحاق في تصريح تابعته/المعلومة/، إن “السياسة العامة للعراق تتجه نحو تقليل الاعتماد على التجارة و تبني الاستثمارات المشتركة، حيث يتعين على الجانب الايراني الدخول في هذا […]

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