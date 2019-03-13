المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بصحة عضوية النائبة سميعة الغلاب

2019/03/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت المحكمة الاتحادية العليا, الأربعاء, دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب، مؤكدة أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لم تشملها بإجراءاتها.

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