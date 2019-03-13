غدًا.. انطلاق فعاليات المعرض الزراعي السنوي

2019/03/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق غدا الخميس فعاليات المعرض الزراعي السنوي على أرض معرض بغداد الدولي الذي يستمر لغاية 21 آذار الحالي.

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