تفجير كدس للمواد المتفجرة غربي بغداد

2019/03/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن اقتراب موعد قيام الجهد الهندسي بتفجير مسيطر عليه غربي بغداد.

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