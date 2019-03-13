الجمارك تعيد ٦ إرساليات لإيران فشلت بالفحوصات في منفذي الشيب والمنذرية

2019/03/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن إعادة إصدار 6 إرساليات محملة بمادة بورك إيراني المنشأ بسبب فشلها بالفحوصات في منفذي جمرك الشيب والمنذرية.

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