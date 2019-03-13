انسحاب ساخن.. الولايات المتحدة تقصف سوريا قبل انسحابها

2019/03/13 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتا رو"، حول ضربة التحالف الدولي بقيادة اميركا التي أودت بحياة 50 سورياً، معظمهم نساء وأطفال، وتخوف الأكراد

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