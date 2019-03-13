الحشد يعثر على كدس يضمُ مخلفاتٍ حربيةً في النجف الاشرف

2019/03/13 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقته "الغدير"، ان "قوات من اللواء الثاني في الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذتا عملية تمشيط في بادية النجف، اسفرت عن العثور على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية".واضافت، ان "الكدس يضم عددا من الصواريخ وقذائف الهاون صالحة للاستخدام تم نقلها الى أماكن آمنة".انتهى...س ح

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