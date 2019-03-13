2019/03/13 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن في بيان له، ان "مكتب مكافحة اجرام البياع التابع الى مديرية مكافحة إجرام بغداد، ووفق معلومات دقيقة تمكن من القاء القبض على متهم يقوم بسرقة الهواتف النقالة عن طريق خدمة التوصيل".واوضح، ان "المتهم يقوم بطلب اجهزة الموبايل من نوع الايفون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خدمة التوصيل واثناء وصول المندوب الى شارع تجاري مزدحم يحدده المتهم يقوم بالسرقة والهروب مستغلآ الزخم المروري الذي يعيق مندوب التوصيل من ملاحقتهم".وتابع، ان "العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل و جمع المعلومات والتحري ومتابعة كامرات المراقبة، وقد اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته، حيث عرضت أوراقه التحقيقية على القاضي المختص الذي قرر ايقافه واتخذت الاجراءات القانونية بحقه".انتهى ..م ف

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